Edinilen bilgilere göre askeri paraşüt eğitimi sırasında sert iniş yapan H.G.'nin (31) ayağını kırdığı öğrenildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen askeri ambulans yaralı H.G.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yetkililer, H.G. nin ayağının kırıldığını tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi.
Parüşütle Sert İniş Yaptı
Kayseri'de, paraşüt eğitimi sırasında sert iniş yapan bir askerin ayağı kırıldı.
21 Ocak 2013 Pazartesi 17:24
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