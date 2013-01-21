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Parüşütle Sert İniş Yaptı

Kayseri'de, paraşüt eğitimi sırasında sert iniş yapan bir askerin ayağı kırıldı.

Parüşütle Sert İniş Yaptı
Edinilen bilgilere göre askeri paraşüt eğitimi sırasında sert iniş yapan H.G.'nin (31) ayağını kırdığı öğrenildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen askeri ambulans yaralı H.G.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yetkililer, H.G. nin ayağının kırıldığını tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi.
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