PASPASLAR ZARAR GÖRDÜ

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce havaların soğumasıyla birlikte kaldırımlarda düşmelere bağlı oluşabilecek kazaların önüne geçmek için kentin işlek caddelerine kaydırmaz kıvırcık paspas döşenmişti. Vatandaşlardan tam not alan bu uygulama, kar yağışı ile birlikte bazı noktalarda ortadan kalktı. Nedeni ise kar temizleme araçlarının kaldırımları kürürken, paspaslara zarar vermesi...Nitekim Bürüngüz Cami etrafında kar kürüme araçlarının gerçekleştirdiği çalışmanın ardından ortaya bu üzücü görüntüler çıktı.Bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek; “Kısa bir süre önce çarşıya serilen halılar belediyenin kepçe sokmasıyla yırtılıp atıldı. Her sene rengi değişen ve birilerine ihale edilen bu rant kimlerin gelir kaynağı? Milletimizin paraları neden çöpe atılıyor? Büyükşehir ve diğer belediyeleri aramamıza rağmen kimse oralı olmadı. Yazıklar olsun!” yorumunda bulundular.