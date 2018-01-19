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PASPASLAR ZARAR GÖRDÜ

Büyükşehir Belediyesi’nin kaldırımlara döşediği kaydırmaz kıvırcık paspasların bir kısmı yağış sonrası kar temizleme çalışmaları sırasında zarar görerek yerlerinden söküldü. Kısa bir süre önce yenilenen paspasların bu şekilde deforme olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

PASPASLAR ZARAR GÖRDÜ
Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce havaların soğumasıyla birlikte kaldırımlarda düşmelere bağlı oluşabilecek kazaların önüne geçmek için kentin işlek caddelerine kaydırmaz kıvırcık paspas döşenmişti. Vatandaşlardan tam not alan bu uygulama, kar yağışı ile birlikte bazı noktalarda ortadan kalktı.  Nedeni ise kar temizleme araçlarının kaldırımları kürürken, paspaslara zarar vermesi...

Nitekim Bürüngüz Cami etrafında kar kürüme araçlarının gerçekleştirdiği çalışmanın ardından ortaya bu üzücü görüntüler çıktı.

Bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek; “Kısa bir süre önce çarşıya serilen halılar belediyenin kepçe sokmasıyla yırtılıp atıldı. Her sene rengi değişen ve birilerine ihale edilen bu rant kimlerin gelir kaynağı? Milletimizin paraları neden çöpe atılıyor? Büyükşehir ve diğer belediyeleri aramamıza rağmen kimse oralı olmadı. Yazıklar olsun!” yorumunda bulundular.


Kayseri Gündem
 
 
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Sebahattin ozenc 2 ay önce

Yer döşemelerinmiş..parlak malzeme.çoğu yrrinden oynamış..hilton civarı.doen en malzeme zaten yanlış.birde parlak tas kayıyor diye hali sermek zaten yanlış..taslarsa tüm.yerinden oynamış pis su pantolonuna sıçradı.şikayetçiyim..yani bu tas döşeme işi hepten bir sorun.pütürlü taslar varken.niçin parlak tas...kimler döşedi.ve niçin çoğu oynuyor.kimlerden hali alınıp kaygan zemine seriliyor.velhasıl bu is tüm. Sakat.oynayan tastan basınca üzerime sıçrayan pis dolayısı ile bende şikayetçiyim..yer.hilton civarı otopark ile hilton arası kaldırım..park ta yaya yolu....

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Muhammed Fatih Taşyürek 2 ay önce

İşin başında bu kaygan cilalı yer döşemeleri taşlar döşenirken teknik inceleme yapan belediye ekibi, Kayseri'nin iç anadolu'da bir il olduğunu hatırlayamamış galiba? Burası kışın ayaz olur ve yerde ince su yağmur, kar suyu donar kış memleketine kaygan taş döşenirmi nerde görülmüş böyle bir şey? Sonra da kaygan taşları halıyla sıva

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