PASPASLAR ZARAR GÖRDÜ

Nitekim Bürüngüz Cami etrafında kar kürüme araçlarının gerçekleştirdiği çalışmanın ardından ortaya bu üzücü görüntüler çıktı.
Bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek; “Kısa bir süre önce çarşıya serilen halılar belediyenin kepçe sokmasıyla yırtılıp atıldı. Her sene rengi değişen ve birilerine ihale edilen bu rant kimlerin gelir kaynağı? Milletimizin paraları neden çöpe atılıyor? Büyükşehir ve diğer belediyeleri aramamıza rağmen kimse oralı olmadı. Yazıklar olsun!” yorumunda bulundular.
Kayseri Gündem
Yer döşemelerinmiş..parlak malzeme.çoğu yrrinden oynamış..hilton civarı.doen en malzeme zaten yanlış.birde parlak tas kayıyor diye hali sermek zaten yanlış..taslarsa tüm.yerinden oynamış pis su pantolonuna sıçradı.şikayetçiyim..yani bu tas döşeme işi hepten bir sorun.pütürlü taslar varken.niçin parlak tas...kimler döşedi.ve niçin çoğu oynuyor.kimlerden hali alınıp kaygan zemine seriliyor.velhasıl bu is tüm. Sakat.oynayan tastan basınca üzerime sıçrayan pis dolayısı ile bende şikayetçiyim..yer.hilton civarı otopark ile hilton arası kaldırım..park ta yaya yolu....