Patenler "gol" için kayacak

Turnuva ve şampiyonalara 5 asıl, 4 yedek oyuncu, birer antrenör ve antrenör yardımcısı ile çıkılan, paten ile oynanan futbol oyunu futinste Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3-4 Kasım'da, 11 ilden 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kayseri Paten ve Kaykay Grubu, büyükşehir belediyesince Mimar Sinan Parkı'nda yaptırılan parkurda ve basketbol sahasında şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.

Lise öğrencilerinden oluşan grup adına açıklamada bulunan Mehmet Şahin, okuldan kalan zamanlarda antrenman yaptıklarını, şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi.

Şampiyonada iddialı olduklarını vurgulayan Şahin, ''Türkiye'de yapılacak turnuvada yer alıp, futins sporunu insanlara tanıtmak ve sevdirmek istiyoruz. Gelecek yıl Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Burada da milli takıma sporcu kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

AA

