PATİ PARK’IN MİNİK TAKİPÇİSİ

Ayşe Duru çektiği videosunda Pati Park’ın anlatıldığı broşürü göstererek, kendisi gibi olan hayvanseverlere müjdesini verdi. Ayşe Duru, köpeği Zeus’la birlikte çektiği videosunda projeden bahsederek şunları söyledi: “Merhaba. Bu köpeğim Zeus. Kendisi henüz bir yaşında ama bu yıl ikinci yaşına girecek. Neyse biz asıl müjdemizden, konumuzdan bahsedelim. Memduh Büyükkılıç amca, sizin için, köpekler için bir park yapacakmış. Biz nasıl ki parkta oynuyoruz siz de parkta oynayacakmışsınız. Burada sizin alışveriş merkeziniz var. Arkadaşım yok diye üzülme, burada arkadaşların da olacak. Düşerim diye korkma çünkü burası çok güvenli bir yer.”







AYŞE DURU PROJENİN TAKİPÇİSİ

Pati Park projesini sevinçli bir şekilde anlatmaya devam eden 10 yaşındaki Ayşe Duru, “Ha bu arada, aramızda kalsın. Memduh amca bunu yapmazsa ona havlayabilirsin. İzin veriyorum, tamam mı Zeus. Hadi çak bir beşlik” sözleriyle de gülümseterek Memduh amcasına projeyi takip edeceğinin sinyalini verdi.







MEMDUH AMCASI TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ayşe Duru’nun kendisine iletmiş olduğu videoya kayıtsız kalmayarak, sosyal medya hesabından da yayımladı. Büyükkılıç, Ayşe Duru’nun videosunu şu mesajla paylaştı: “10 yaşındaki Ayşe Duru kızımız bu videoyu çekerek bize yollamış. Uyarı ve önerileri bizim için çok önemli. Ayşe Duru ve onun gibi bizlerden hayvanlar için hizmet bekleyen tüm hayvanseverlerin inşallah gönüllerine taht kurmak için yeni dönemde sadece büyükşehirde değil tüm ilçelerimizde önemli hizmetlere imza atacağız. Teşekkürler Ayşe Duru.”







