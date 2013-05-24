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Peygamber Efendimizin Hayatı Konulu Bilgi Yarışması

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER)’in birlikte düzenlediği ''Hz. Muhammed (SAV)'in Hayatı'' konulu bilgi yarışmasında, Yahyalı’da birinci olan Hacı İzzet Kurmel Kız Yatılı Bölge Okulu, Kayseri birincisi oldu.

Peygamber Efendimizin Hayatı Konulu Bilgi Yarışması
Yahyalı'da düzenlenen bilgi yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra, İl genelinde Yahyalı'yı temsil etmeye hak kazanan Yahyalı Hacı İzzet Kurmel Kız Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, gruplarda Melikgazi, Kocasinan, Develi ve Özvatan ilçelerini geride bırakarak birinci oldu.
Yahyalı temsilcisi, büyük finalin yapılacağı 5 Haziran günü, diğer gruplarda birinciliği hak ederek gelecek olan okullarla yarışacak. Yarışmaya katılan Yahyalı Hacı İzzet Kurmel Kız Yatılı Bölge Okulu ekibi, Hacer Özyer, Kader Özdemir (Kapuzbaşı Köyü) ve Merve Batman'dan (Kopçu Köyü) oluştu.
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