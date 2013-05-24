Peygamber Efendimizin Hayatı Konulu Bilgi Yarışması

Yahyalı'da düzenlenen bilgi yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra, İl genelinde Yahyalı'yı temsil etmeye hak kazanan Yahyalı Hacı İzzet Kurmel Kız Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, gruplarda Melikgazi, Kocasinan, Develi ve Özvatan ilçelerini geride bırakarak birinci oldu.

Yahyalı temsilcisi, büyük finalin yapılacağı 5 Haziran günü, diğer gruplarda birinciliği hak ederek gelecek olan okullarla yarışacak. Yarışmaya katılan Yahyalı Hacı İzzet Kurmel Kız Yatılı Bölge Okulu ekibi, Hacer Özyer, Kader Özdemir (Kapuzbaşı Köyü) ve Merve Batman'dan (Kopçu Köyü) oluştu.