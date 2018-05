Peygamber Sevdalılarından kutlu doğum etkinliği

Sunuculuğunu Çetin Aktan’ın yaptığı etkinlik Ahmet Fedai’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Alan girişinde katılımcılara karşılama heyeti tarafından şeker ve gül suyu ikram edildi.

Mevlithanların okuduğu mevlitten sonra sahneye gelen Kayseri Umut Der Başkanı Selahaddin Burulday açılış konuşması yaptı.

Burulday konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Hak ve Adalet; tüm sorun ve sıkıntıların çözümünde, Kur’an ve Sünnetin hakemliğine gitmektir. Kur’an ve Sünnetin hâkim ve hakem olmadığı yerde, hak ve adaletten söz edilemez. Kur’an’a ve sünnete hizmet etmek bizzat, hak ve adalete hizmet etmektir. Kur’an ve Sünnete dayanmayan hak taleplerinin neticesi haksızlık ve zulmün aktörlerini değiştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Müslümanlar, ancak Resulullah aleyhissalatu vesselamın Sünnet–i Seniyyesine sahip çıkmakla istikamet bulurlar. İslam ümmetinin birbirlerini bırakıp kâfir ve zalimlerden, hak ve adalet beklentisi zillettir.”

Etkinliğe katılan Kayseri HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Çalhan; “ HÜDA PAR olarak öncelikle biz her zaman peygamber sevdasının yanındayız. Onun içinde Türkiye genelinde halkımızın manevi değerlerinin yükselmesinde güzel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Bu tür etkinlikler kimden gelirse gelsin yeter ki İslam’ın şiarlarının yükselmesi noktasında atılan her adımın yanındayız. Peygamber her alanda olduğu için biz de her alanda toplum olarak onu örnek almalıyız.” dedi.



