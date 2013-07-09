Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi Göğdere mevkiinde piknik yapan bir aile, toprak yüzeyinde bir insana ait kafatası buldu. Ailenin yaptığı ihbar sonrasında Göğdere mevkiinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte kayseri Müze Müdürlüğü tarafından bir arkeolog görevlendirildi. Arkeolog tarafından eski tarihe ait olduğu ileri sürülen insan kemikleri üzerinde yapılan çalışmalarda mezarın tarihi bir özelliğinin bulunmadığı belirlenirken, alanın da SİT alanı olmadığı tespit edildi. (iha)
Piknik Yaparken Kafatası Buldular
Kayseri’de piknik yapan bir ailenin insana ait kafatası bulması üzerine jandarma ekipleri ve bir arkeolog olay yerinde inceleme yaptı.
09 Temmuz 2013 Salı 14:08
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