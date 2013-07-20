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Pınarbaşı Kaymakamlığından Anlamlı İftar

Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeği, Pınarbaşı protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirdi.

Pınarbaşı Kaymakamlığından Anlamlı İftar
Kaymakam Kamil Aksoy'un ev sahipliğinde Pınarbaşı Öğretmenevi'nde verilen iftar yemeğine, Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Ümit Volkan Arhan, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, ilçe daire müdürleri, siyasi parti başkanları, şehit yakınları, gaziler ile ihtiyaç sahibi aileler katıldı.
Kaymakam Aksoy, davetlilerle tek tek ilgilendi ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
İftar yemeğinin ardından Karslı Camisi İmamı Mustafa Yazıcı eşliğinde dualar edildi.
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