Pınarbaşı Kaymakamlığından Anlamlı İftar

Kaymakam Kamil Aksoy'un ev sahipliğinde Pınarbaşı Öğretmenevi'nde verilen iftar yemeğine, Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Ümit Volkan Arhan, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, ilçe daire müdürleri, siyasi parti başkanları, şehit yakınları, gaziler ile ihtiyaç sahibi aileler katıldı.
Kaymakam Aksoy, davetlilerle tek tek ilgilendi ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
İftar yemeğinin ardından Karslı Camisi İmamı Mustafa Yazıcı eşliğinde dualar edildi.
Kaymakam Aksoy, davetlilerle tek tek ilgilendi ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
İftar yemeğinin ardından Karslı Camisi İmamı Mustafa Yazıcı eşliğinde dualar edildi.