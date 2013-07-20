Pınarbaşı Kaymakamlığından Anlamlı İftar

Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeği, Pınarbaşı protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirdi.

20 Temmuz 2013 Cumartesi 15:48