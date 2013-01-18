Pınarbaşı Saldırıyla İlgili Önemli Gelişme

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’deki bombalı saldırıda kullanıldığı bildirilen aracı Gaziantep Şehitkâmil ilçesi GATEM Sanayi sitesinde bulunan 9. Noterden devrini alarak saldırı olayını gerçekleştiren örgüt mensuplarına teslim eden şüpheli şahsın tespiti için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele ekipleri Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma neticesinde E.Ö. adına düzenlenen sahte kimlikle olayda kullanılan aracın devrini üzerine alan örgüt mensubunun Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı İ.K. olduğu tespit edildi. Bunun üzenine operasyon için düğmeye basan Gaziantep polisi İ.K.’nin bulunduğu eve baskın yaptı. İkamette yapılan aramada olayın şüphelilerinden olan ve yine Gaziantep polisi tarafından yakalanarak Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen ve halen cezaevinde bulunan B.Ö. ve aynı olay kapsamında yakalanarak tutuklanan S.A.’nın birlikte çekilmiş fotoğrafı ele geçirildi. (İha)

