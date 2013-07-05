Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza'da Elektrik Kesintisi

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den yapılan açıklamada Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü`ne bağlı Pınarbaşı Trafo Merkezinde devam eden tevsiyat nedeniyle 06 Temmuz 2013 Cumartesi günü bazı yerleşim birimlerine 4 saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Buna göre 06 Temmuz 2013 Cumartesi günü 05.00 - 09.00 saatleri arasında; Pınarbaşı ve Sarız ilçe merkezi, belde ve köylerine, Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Kasabası ve civarındaki köylere enerji verilemeyecek.

Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı belirtildi.