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Pınarbaşı Şehitleri Unutmadı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde canlı bomba saldırısında şehit olan polis memurları için mevlit okutuldu.

Pınarbaşı Şehitleri Unutmadı
Pınarbaşı ilçesinde 25 Mayıs 2012 tarihinde, Emniyet Müdürlüğü binası önünde yapılan terör saldırısı sonrasında şehit olan Ahmet Geben ve İsmail Sakın için ölüm yıl dönümünde mevlit okutuldu.
Pınarbaşı Karslı Camii’nde öğle namazında okutulan mevlide, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Pınarbaşı İlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, Pınarbaşı ilçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın ile çok sayına polis memuru katıldı.
İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, “Bugün buraya şehitlerimiz Ahmet Geben ve İsmail Sakın için toplanmış bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Onların acıları bizim de acımız. Rabbim Pınarbaşımıza, ülkemize bir daha böyle acıları yaşatmasın” diye konuştu.
Programda bütün şehitler için mevlit okutuldu.
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