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Pınarbaşında Çığ Düştü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde avlanmaya giden 3 arkadaşın üzerine çığ düştü. Üç avcıdan birisi çığın altında kalarak yaralandı.

Pınarbaşında Çığ Düştü
Alınan bilgilere göre, Pınarbaşı ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki dağlık alanda ava çıkan 3 arkadaş, bölgede bir süre dolaştı. Bu arada, yüksek yamaçlardan 3 arkadaşın üzerine çığ düştü. Kar kütlesinin altında kalan 3 arkadaştan Nejat Türk (31) yaralandı. Yaralı Türk, arkadaşları tarafından kar kütlesinin altından çıkarılıp kurtarılırken, bölgeye gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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