Alınan bilgilere göre, Pınarbaşı ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki dağlık alanda ava çıkan 3 arkadaş, bölgede bir süre dolaştı. Bu arada, yüksek yamaçlardan 3 arkadaşın üzerine çığ düştü. Kar kütlesinin altında kalan 3 arkadaştan Nejat Türk (31) yaralandı. Yaralı Türk, arkadaşları tarafından kar kütlesinin altından çıkarılıp kurtarılırken, bölgeye gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pınarbaşında Çığ Düştü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde avlanmaya giden 3 arkadaşın üzerine çığ düştü. Üç avcıdan birisi çığın altında kalarak yaralandı.
13 Ocak 2013 Pazar 13:05
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