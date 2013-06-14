Pınarbaşı'nda Hacı Adaylarına Seminer

Seminere, Kayseri İl müftü yardımcısı, Mahmut Taşyapan,Talas İlçe Müftüsü Turgut Erhan,Bünyan İlçe Müftüsü Lokman Arslan ,Pınarbaşı İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, Vaize Cansever Dokuz katıldı.

İlmüftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan, sinevizyon eşliğinde Haccın eda edileceği yerleri tanıttı. İhrama girme, haccın çeşitleri, niyetleri, tavaf, sa’y, Arafat vakfesi, Müzdelife ve Mina vakfesi, şeytan taşlama, ihramdan çıkma gibi haccın edasındaki merhaleleri anlattı.Talas İlçe Müftüsü Turgut Erhan , Haccı anlamak konusunda hacı adaylarını bilgilendirdi. Vaize Cansever Dokuz ise Hacda Kadınlar konusunda kadın hacı adayların durumları hakkında geniş bilgi verdi.

Seminerde konuşan Pınarbaşı İlçe Müftüsü Mustafa Açıkkalın "Sizler, şanslı ve nasipli insanlarsınız. Çünkü Milyonlarca insan kutsal topraklara gitmek isterken bu şans size çıktı ve bu yıl hac farizasını yerine getireceksiniz" diyerek, hacla ilgili ayet ve hadislerden örnekler verdi.

Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten hacı adayları, seminerlerin kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi.