Pınarbaşında Kaplanmamış Yol Kalmayacak

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, ''Yol şantiye ekipleri tarafından kent içi ana yol ve ara sokaklara yönelik başlatılan kapsamlı çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Belediye, sorumluluk alanındaki ana arter ve bulvarlarda sürdürdüğü çalışmaları tamamlıyor. Son olarak, geçtiğimiz günlerde başlatılan bir çok mahalle üzerindeki ana yol ve ara sokaklardaki sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Geçen yıl ilçemizin bütün kanalizasyon altyapısı tamamlandı. Bu kanalizasyon çalışmalarından dolayı vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan özür diliyoruz. Hem kanalizasyon çalışmalarından dolayı yollarımız bozulmuştu hem de uzun zamandır bakımı yapılamamış yollarımız vardı. Geçtiğimiz hafta itibarı ile asfalt ve parke çalışmalarımız başladı. Bu çalışmayla elden geçirilmeyen ve kaplanmayan yolumuz kalmayacak'' dedi.