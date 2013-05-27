Pınarbaşında Korkunç Kaza: 3 Ölü

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören kasabası yakınlarında meydana gelen kazada 38 VT 565 plakalı otomobil ile 27 VN 793 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada 21 yaşındaki F.D. ve 25 yaşındaki E.H.’nin olay yerinde hayatdını kaybettiği, ağır yaralanan 27 yaşındaki Ş.S.’nin ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kazada ağır yaralanan 27 yaşındaki V.Ö.’nün ise tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

