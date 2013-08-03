Pınarbaşı'nda Sakal-ı Şerif'e Ziyaretçi Akını

Peygamber Efendimizin mübarek sakalından bir kıl tanesi olan Sakal-ı Şerif, her Ramazan Ayı'nda olduğu gibi bu yıl da Pınarbaşı Hükümet Meydanı'nda bulunan Aziziye Camisi'nde ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, camiye akın etti.

Salavatlarla Sakal-ı Şerif-i bekleyen halk, sıraya girip, görevlinin elinde bulunan Sakal-ı Şerif'e dokunup, öptü. Sakal-ı Şerif ziyaretinde bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.