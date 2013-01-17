Pınarbaşında Şehit Olmuştu

25 Mayıs 2012 tarihinde PKK’lı teröristlerce Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıda ağır yaralanan ve 14 Haziran 2012 tarihinde şehit olan teknisyen İsmail Sakın’nın eşi Dilek Sakın, eşinin ismini verdiği 3 kilo 300 gram ağırlında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Olayın olduğu dönemde yaklaşık 2 aylık hamile olan Dilek Sakın, dün Yozgat Özel Şifa Hastanesinde doğum yaptı. Doğan bebeklerine şehit olan eşinin ismi İsmail verdiğini belirten anne Dilek Sakın, “Eşimi hatırlamak ve ismini anmak için bebeğime İsmail ismini verdim. Artık, çocuğuma her baktığımda ismini her söylediğimde eşimi hatırlayacağım” dedi.

Dilek Sakın, Abidin Görkem isminde 2,5 yaşında bir erkek çocuğunun daha olduğunu sözlerine ekledi.