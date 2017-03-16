PKK resmen eriyor

İçişleri Bakanlığının hazırladığı “PKK/KCK Terör Örgütü’nün Çocukları ve Kadınları İstismarı” raporunda terör örgütüne katılım sayısı ve yaş seviyesine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre, 2013-2016 yılları arasında terör örgütü PKK’ya 11 bin 133 terörist katıldı. Bu yıllar arasında örgütten kaçanların sayısı ise 1.949 oldu. Raporda örgüte katılanların yaşının oldukça küçük olduğu 10 ve on yaşının altında 15 çocuğun katıldığı bilgisi yer aldı. Örgüte katılan 2 bin 294 çocuğun 18 yaşının altında olduğu ortaya çıktı. Teslim olan teröristlerin içinde birinin 10 yaşında olduğu belirlenirken 18 yaş altı 750 çocuğun güvenlik güçlerine teslim olduğu da tespit edildi. ÇOCUKLARI KULLANDIKLARI 4 ALAN Terör örgütünün çocukları hangi alanda kullandıkları da raporda açıklandı. Rapora göre teröristler çocukları “kundaklama, keşif- istihbarat çalışması yapma, müzahir kitlesini genişletme ve kara propaganda yapmasını sağlama” gibi 4 başlıkta kullandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) çocukları PKK tarafından kaçırılarak militan kadroya alınan ailelerin söz konusu örgüt tarafından yapılacak bir misillemeden korktukları için konuya ilişkin açıklama yapmaktan çekindikleri de belirtildi. HRW raporunda PKK’nın bölgedeki bazı ilk ve ortaokulları askeri barınak olarak kullandığı ve bu nedenle ailelerin çocuklarını okuldan almak zorunda oldukları da kaydedildi. Yapılan saha araştırmasında Ocak 2016 tarihinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun iki kadın PKK militanı tarafından ilkokuldan kaçırıldığı, çocuğun ailesi ve yakınlarının büyük çabalar sonunda çocuklarını PKK’dan geri alabildikleri bilgisine de ulaşıldı. KAMPLARA DADANMIŞLAR Raporda ayrıca PKK’nın çocukları militan olarak temin etmek için bölgedeki iç savaş ve kriz sonrasında oluşturulan sığınmacı kamplarında da faaliyet yürüttüğü ifadelerine yer verildi.16 yaşındaki bir kız çocuğunun PKK’ya katılmak üzere sığınmacı kampında ayrıldığı kaydedilirken aile, kızlarına ulaşmak için gittiği PKK’nın eğitim kampında 11 yaşında olduğu anlaşılan birçok çocuğun AK-47 tipi silah taşıdığını ifade etti.

İHA