Polis 150 Bin Broşür Dağıtacak

Emniyet, vatandaşa dağıtılmak üzere 17 farklı konuda 150 bin sticker ve broşür hazırladı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik olgusu, çağdaş devletlerin olmazsa olmaz hizmet alanı arasında yer aldığı ve devletlerin var olma nedenlerinin başında geldiği bilinmektedir. Asayişin temini ve düzenin korunması gibi zor ve bir o kadar da şerefli bir misyonu üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatı vatandaşlarımızın huzur ve ferahını her şeyden üstün tutarak insan odaklı hizmet anlayışı içinde çevresel ve fiziksel etkenler gibi nedenlerle ortaya çıkan suçların önlenmesi için birtakım tedbirler alınmasını zorunluluk olarak görmüştür. Bu nedenle suçla etkin bir şekilde mücadele için resmi ve özel kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve birey olarak her ferdin kısaca toplumun tüm kesimlerinin yapılan çalışmalara bilinçli olarak katılımı gerekmektedir." denildi.



Suçla mücadelede ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal destek ve katılımının sağlanmasına vurgu yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Polis Teşkilatının etkinliği, başarısı ve güvenirliğinin arttırılmasında önemli bir etken olduğu hususu göz önünde bulundurularak, hizmetlerin daha verimli ve kaliteli yürütülmesi, suç ve suçla etkin mücadele edilebilmesi, verilen güvenlik hizmetlerine gereken desteğin sağlanabilmesi amacı ile halkımızın bilgilendirilmesi planlanmaktadır."



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından dağıtılacak broşür içerisinde yer alacak bilgilerin konu başlıkları ise şöyle: "İş yerinde güvenlik, hız ve sürücü, soba zehirlenmeleri, sokakta güvenlik, evde güvenlik, alkol ve araç, emniyet kemeri, telefonda güvenlik, komşu kollama, güvenliğimiz ve güvenlik kameraları, kapı ve pencerelerde güvenli kilit sistemi, sevgili çocuklar unutmayınız ki trafikte bir yanlış bütün doğruları götürür, araçlarda güvenlik, internet ve çocuk güvenliği, araçta çocuk güvenliği, uyuşturucu ve gençlik."



Ayrıca, 'Telefonla dolandırıcılık yapanların mağduru olma' başlıkları içeren metinlerin yer aldığı kapı stickerı ve broşürler de vatandaşa dağıtılacak. Bunlar aynı zamanda binalara ve insanların yoğun olduğu mekanlarda kapı ya da duvarlara asılacak.

