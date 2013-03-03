Melikgazi Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda polis çocukları ‘Çanakkale 1915’ filmini seyretti. Filmi dikkatli bir şekilde seyreden çocuklar, filmi beğendiklerini söyledi. Bazı çocuklar filmi anneleri ile birlikte izledi.
Polis Çocukları Çanakkale 1915 Filmini İzledi
‘Benim babam polis’ projesi kapsamında polis çocuklarına ‘Çanakkale 1915’ filmi gösterildi.
03 Mart 2013 Pazar 14:51
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