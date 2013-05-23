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Polis Eşleri, Öğrenciler İçin Kermes Açtı

Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenledi.

Polis Eşleri, Öğrenciler İçin Kermes Açtı
Erciyes Üniversitesinde düzenlenen kermese, Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, polis memurları ve eşleri katıldı. Kermeste konuşan Vali Orhan Düzgün, “Görev yapan polis eşlerimizin şehit eşlerine, gazilere ve onların çocuklarına bir vefakarlık hissi olarak bu kermesi düzenlemeleri gerçekten çok güzel. Bu açıdan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Müesser Aydın ise, “Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Şubemiz 45 öğrenciye yıllık eğitim bursu vermektedir. Bu sayıyı 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Burada gördüğünüz ürünler tamamen emniyet personellerinin eşlerinin hazırladığı ürünleri sunuyoruz. Buradan elde edilecek gelirin tamamıyla öğrencilerimize burs vereceğiz” diye konuştu.
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