POLİS İLE SEYYAR SATICI BİRBİRİNE GİRDİ
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde KASKİ önünde seyyar satıcı ile polis arasında arbede yaşandı.Görüntüler bir vatandaş tarafından çekilip haber merkezimize gönderildi.
16 Şubat 2018 Cuma 12:52
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