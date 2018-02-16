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POLİS İLE SEYYAR SATICI BİRBİRİNE GİRDİ

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde KASKİ önünde seyyar satıcı ile polis arasında arbede yaşandı.Görüntüler bir vatandaş tarafından çekilip haber merkezimize gönderildi.

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