Polis Memuru Başından Vuruldu

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin kavşağında meydana gelen olayda, Tunceli Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen M.A.’nın otobüsten indiği sırada bir kişi ile tartıştığı öğrenildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında, şüphelinin yanında bulunan tabanca ile M.A.’ya ateş ederek başından yaraladığı bildirildi.
Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan M.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili olarak çalışmanın başlatıldığı kaydedildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında, şüphelinin yanında bulunan tabanca ile M.A.’ya ateş ederek başından yaraladığı bildirildi.
Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan M.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili olarak çalışmanın başlatıldığı kaydedildi.