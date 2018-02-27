Polis öncülüğünde "gelinlik" dikmeyi öğrendiler

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği iş birliğinde "Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum Projesi" düzenlendi.

Proje kapsamında, madde bağımlısı, madde kullanma riski bulunan ve ailesinde madde kullananlar ile denetimli serbestlikten faydalananların aralarında bulunduğu 16-27 yaş arasındaki 14'ü kadın 15 kursiyere eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezinde görevli giyim öğretmeni tarafından eğitim verilen kursiyerler, üç ay süren kursun sonunda sertifikalarını aldı. Girişimcilik belgesi de verilen kursiyerler, bu mesleği yaparak hayata tutunmak istiyor.

Erkek kursiyer 23 yaşındaki M.A.K, yaptığı açıklamada, ağabeyinin bir dönem uyuşturucu kullandığını söyledi. Bu alışkanlıkta arkadaş ortamının etkili olduğuna dikkati çeken M.A.K, ailelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ailece ağabeyine yardımcı olup onu uyuşturucudan kurtardıklarını anlatan M.A.K, "Ağabeyimin psikolojik yönden çok destekçisi oldum. Beraber gezmeye, yemek yemeye başladık. Yalnız olmadığını hissettirmeye çalıştım, hep yanındaydım. Kurtuldu, tedavisini oldu, psikolojik tedavisini de aldı. Şu an gayet mutlu, çalışıyor. İşini eline aldı. Şu anda mutluyuz." diye konuştu.

"Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum" kursuna önceden madde bağımlısı olan ağabeyinin bu alışkanlıktan kurtulması için ailece verdikleri mücadeleyi kursiyerlere anlatmak, hem onu anlamak hem de diğer kullananlara destek olmak için katıldığını belirten M.A.K, şöyle devam etti:

"Nasıl kötü bir şey olduğunu anlatabilmek, destek vermek amacıyla bu kursa katıldım ayrıca mesleğim yoktu, bir meslek edinmek istedim. 23 yaşındayım. Hayata tutunmak ve diğerlerine de el uzatmak için kursa katıldım. Bu mesleği sadece bayanlar değil erkekler de yapabilir. İnsanların istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. İlerlemeyi, kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum."

"Hayalim yoktu, hayalim oldu"

Kursa başladıktan sonra hayata olumlu bakmayı öğrendiğine dikkati çeken A.Ö, "Hayalim yoktu, hayalim oldu. Öncesinde hep kötü ve karamsar düşünüyordum, 'acaba olur mu?' şeklinde. Bu kursla birlikte pozitif düşünmeye başladım. Artık 'acabalar' kalktı, 'olur, yaparım' düşüncesiyle hayata devam ediyorum. Hayatıma çok şey kattı. Bir hayalim var, kendi tasarladığım gelinlikleri dikmek istiyorum. En büyük hayalim de bu." diye konuştu.

AA

