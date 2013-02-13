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Polis ve Eş Çocuklarını Çanakkale Anlatıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Personele Davranış Modeli Eğitimi Projesi ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü Alan Kılavuzu sertifikalı rehber Polis Memuru Ali Öztaş tarafından Çanakkale Şehitleri ile ilgili sunum yapıldı.

Polis ve Eş Çocuklarını Çanakkale Anlatıldı
İl Emniyet Müdürlüğü personeli, eş ve çocukları ile Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğrencileri, personel, eş ve çocuklarına, ‘Sıcak Yuvamızda Buluşalım Projesi’ kapsamında ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Ahmet Baldöktü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma altında bulunan kız çocukları ile Talas Erkek Yetiştirme Yurdunda koruma altında bulunan erkek çocuklara yönelik 4 oturum halinde Milli Şuuru artırıcı nitelikte Çanakkale Şehitleri ile ilgili sunumlar yapıldı.
Yapılan sunumlarda; Çanakkale şehit ve gazilerinin huzurunda nasıl saygı ile eğilmesi gerektiği vurgulanarak, Cumhuriyetin temellerinin atılması, millet ve devlet olma şuurunun temel yapı taşlarından en önemlisinin Çanakkale Ruhu olduğu belirtildi. Yakın tarihin çok çabuk unutulduğu, yeni nesle Çanakkale’yi çok iyi anlatılması gerektiğine vurgu yapıldı.
Son yıllarda Çanakkale Destanının öneminin geçmişe göre daha iyi anlaşıldığı ancak yeterli bilincin oluşturulabilmesi için toplumun her kesimine anlatılması gerektiğinden, toplumdaki gençlere rol model olacak insanların, Çanakkale’de kahramanlık gösteren şehit ve gaziler olduğu belirtilerek, savaşa katılanların yakınlarıyla yapılan röportajlar ve görüşmelerden alıntılar yapılarak, canlı şahitlerin duygularının katılımcılara aktarılması sağlandı.
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