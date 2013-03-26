Polis, Yaşlı Adamın Tüm Servetini Kurtardı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturan 71 yaşındaki İsmail Karademir, sabah ev telefonundan arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların, “Nüfus bilgileriniz ve hesabınız Diyarbakır’da terör örgütü tarafından kullanılmış. Bu işin çözümü için hesabınızda ne kadar para varsa bize havale etmeniz gerekiyor” dediğini anlattı.

Karademir, dolandırıcıların telefonu kapatmaması gerektiğini söylediğini belirterek, “Evden koşarak çıktım. Telefonu kapatmadan merkezde bulunan postaneye kadar geldim. Bu sırada bankada 90 bin TL ve 40 avro paramın olduğunu söyledim. Bu paranın hepsini çekerek göndermemi istediler. Ben postaneye geldiğimde okumam ve yazmam olmadığını söyledim. Benim bir memur ile konuşarak bu işi halletmemi istediler. Bu sırada gerçek polisler geldi ve beni dolandırıcıların elinden kurtardı” diye konuştu.

İsmail Karademir, vatandaşların telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan kişilere kesinlikle inanmaması gerektiği uyarısında bulunarak, “Bu şekilde telefon açtıklarında vatandaşlarımız kesinlikle 155 ekiplerini ulaşsın” dedi. (iha)

