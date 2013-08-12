Polise E-Mail ile Teşekkür Etti

Kayseri 'de 4 Ağustos'ta meydana gelen olayda M.E.'nin altın ları çalındı. 155'i arayan M.E.'nin çalınan altınlarının bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonrasında 5 saat gibi kısa bir süre içinde altınlar ve hırsızlık zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrasında altınlarına kavuşan M.E. Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesine e-mail atarak kendisine yardımcı olan polis memurlarına şu ifadelerle teşekkür etti:

"Bugün başıma gelen hırsızlık vakasında benim 155'i aramamla beraber benim durumuma gösterilen hassasiyetten dolayı ve takibinde özelikle hırsızlık şubesi amirlerinden Rıza komiser olmak üzere ismini bilmediğim hırsızlık şubesindeki bütün amirlerime teşekkür ederim. Benim asgari ücretle çalışıp birikim yaptığım bir miktar altınımın çalınması olayında bana yardımcı olan ve inanın kendi olaylarıymış gibi üstüne düşerek bana bir ağabeylik yaparcasına çalışmalarından dolayı ben büyük bir mutluluk duydum.Hırsızlık şube teşkilatınızdan ve Türk polisinden Allah hepinizden razı olsun. Bu olayı 5 saatte itina ile çalışıp çözen ve benim altınlarımı bana teslim eden öncelikle Rıza komiserin ve ismini bilmediğim hırsızlık şube deki bütün komiserlerime tekrardan çok teşekkür ederim ellerinizden öperim."