Polisi Gören Hırsız, Altını Yuttu

Olay Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayseri’den geldiği belirlenen İbrahim E. (51), Kiraz O. (61), Serpil Ö.(26), Filiz G. (21) Akdağmadeni ilçesinde bir evden ziynet eşyalarını çaldılar. Ev sahibinin durumu emniyete bildirmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri zanlıları çaldıkları altınlarla birlikte yakaladı. Ancak zanlılardan Filiz G. Emniyet ekiplerinin geldiğini görünce çaldığı altınlardan birini yuttu. Gözaltına alınan zanlılar yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilirken, görevli savcının talimatıyla zanlıların röntgen filmlerinin çekilmesi için Yozgat Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede çekilen röntgen filmlerinden Filiz G.’nin midesinden yabancı bir cismin bulunduğu şeklinde rapor tutulduktan sonra zanlılar tekrar Akdağmadeni ilçesine götürüldü.

Hırsızlık zanlıları hastaneye girmeden önce minibüste yüzlerini saklamaya çalışırken film çekilmeye götürülmesi esnasında çekim yapan basın mensuplarına saldırıp tepki gösterdiler. (iha)

