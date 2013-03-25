Polisi Şaşırtan Hırsız

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde bulunan Toprak Apartmanı'nda şüpheli bir şahıs olduğu ihbarı yapıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ihbarı değerlendirmesi sonrasında binanın boşluğunda bir şahsın bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde, polisten kaçmak isteyen şüpheli kıstırıldı.



Polisin tüm ikna çabalarına rağmen iletişim kuramadığı şüpheli bulunduğu yerden inmek istemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye merdiveni ile yukarı çıkan polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Polis ekiplerinin itfaiye ekipleri ile ortak çalışması vatandaşlar tarafından kayda alınırken, hırsızlık şüphelisinin Ukraynalı olduğunun ortaya çıkması polis ekiplerini dahi şaşırttı.



Olay sonrasında gözaltına alınan Ukraynalı Romeo Khurstylava sorgu sonrasında adliyeye çıkarıldı.



Ukraynalı Romeo'nun Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.(iha)



