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Polisi Şaşırtan Hırsız

Kayseri'de polis ekiplerinin bir ihbarı değerlendirmesi sonrasında, avukatlık bürosundan kasa hırsızlığı yapmak üzere olan şahıs gözaltına alındı.

Polisi Şaşırtan Hırsız
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde bulunan Toprak Apartmanı'nda şüpheli bir şahıs olduğu ihbarı yapıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ihbarı değerlendirmesi sonrasında binanın boşluğunda bir şahsın bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde, polisten kaçmak isteyen şüpheli kıstırıldı.

Polisin tüm ikna çabalarına rağmen iletişim kuramadığı şüpheli bulunduğu yerden inmek istemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye merdiveni ile yukarı çıkan polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin itfaiye ekipleri ile ortak çalışması vatandaşlar tarafından kayda alınırken, hırsızlık şüphelisinin Ukraynalı olduğunun ortaya çıkması polis ekiplerini dahi şaşırttı.

Olay sonrasında gözaltına alınan Ukraynalı Romeo Khurstylava sorgu sonrasında adliyeye çıkarıldı.

Ukraynalı Romeo'nun Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.(iha)

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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

ya benim çocukluğumda roman yani çingenelerden olurdu hırsız onlarda genelde günü kurtarma hırsızlığı idi bazılarını ayıplamaz gülerdik şimdi zamanı hırsızları tambir ş.siz adam okumuş kravatlı devleeti soyuyor adam filinta gibi giyinmiş hırsızlık yapıyor türbanlı bayan sarraf soyuyor valla eski hırsızları bile öözledik canım onlar geriden gelirken belli olurdu şimdikiler tam bir kalleş.

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