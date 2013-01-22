Polisler Kayseri'de 30 kişiyi gözaltına aldı

Alınan bilgilere göre, Kayseri'nin yeraltı dünyasının önemli isimleri olduğu iddia edilen 30 kişi dün Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Kayseri'de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin ve işadamlarının da bulunduğu öğrenilirken, bu kişilerin bir çok suça karıştığının tahmin edildiği ve sorgularının sürdüğü ifade edildi.



KAYSERİ EMNİYETİNDEN, SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

KAYSERİ'DE ÇİFTÇİLERİ ŞİDDET KULLANARAK BORÇLANDIRDIĞI VE YÜKSEK TUTARLI SENET İMZALATTIĞI İDDİASIYLA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2011 yılında başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüte Üye Olmak, Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Tefecilik Yapmak, Nitelikli Yağma, Darp, Tehdit ve Hakaret” suçlarından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüte Üye Olmak, Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Tefecilik Yapmak, Nitelikli Yağma, Darp, Tehdit ve Hakaret suçlarını işledikleri anlaşılan organize suç örgütünün, ilimizde maddi sıkıntı içerisinde bulunan çiftçilere vermiş oldukları nakit para karşılığında değişik oranda yüksek meblağlı faiz uygulayarak senet düzenlemek suretiyle borçlandırdığı, zaten maddi sıkıntı içerisinde olan çiftçilerin suç örgütüne vermiş oldukları senet bedellerini zamanında ödeyemediğinde de suç örgütü tarafından cebir ve şiddet kullanarak daha yüksek meblağlı senetler düzenlenerek borçlandırıldığı, çiftçilerin bir kısmının bu durumdan kurtulmak için tarlasını ve hatta evinde bulundurduğu gübresini satmak suretiyle borçlarını ödemeye çalıştığı, yine suç örgütü borcunu ödeyemeyen çiftçilere karşı cebir ve şiddet kullandığı hatta çiftçilerin ahırında bulunan hayvanlarını örgütün korkutucu gücünü kullanarak zorla aldıkları bu şekilde 14 müştekinin mağdur edildiği anlaşılmıştır'' denildi.

Açıklamada, şu bilgelere yer verildi:

''Organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt kurucusu, yöneticileri ve üyelerinden oluşan şüpheliler İ.K, A.T, M.K, İ.E, A.U, E.Y, K.Ç. ve A.G. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve muhasebeye ilişkin belgeler ile 11 gram esrar maddesi, 18 adet tabanca fişeği bulunarak el konulmuştur.''



KAYSERİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON: 30 GÖZALTI



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 2,5 yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

''Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yaklaşık 2,5 yıldır yapılan soruşturma kapsamında, 'suç işlemek için örgüt kurmak, yağma, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama, hürriyeti tahdit' suçlarını işledikleri iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alınmıştır.''