Polisler Kazayı Görenleri Şahitlik İçin İkna Edemedi

Edinilen bilgiye göre, Nalçik Bulvarı’nda yolun karışına geçmeye çalışan H.S. (50) adlı kadına N.S.’nin kullandığı 38 LV 640 plakalı kamyon çarptı. H.S. olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki çantası ve ayakkabıları etrafa saçıldı. Kaza sonrasında polis ekipleri, olay yerinde önlem alırken, H.S.’nin eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayı gören vatandaşlarla görüşmeye çalıştı. Kazayı gören iki genci şahitlik yapmaları için ikna etmeye çalışan polis ekipleri, “Allah rızası için senin yakınının başına böyle bir şey gelebilirdi. Ne görüyorsan onu soruyoruz sana” diyerek ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen, görgü tanıkları şahitlik etmekten kaçındı.

Hastaneden döndüğü öğrenilen H.S.’nin cesedi yapılan incelemenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü N.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)

