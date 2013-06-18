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Polisler Kazayı Görenleri Şahitlik İçin İkna Edemedi

Kayseri’de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri görgü tanıklarını şahitlik için ikna edemedi.

Polisler Kazayı Görenleri Şahitlik İçin İkna Edemedi
Edinilen bilgiye göre, Nalçik Bulvarı’nda yolun karışına geçmeye çalışan H.S. (50) adlı kadına N.S.’nin kullandığı 38 LV 640 plakalı kamyon çarptı. H.S. olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki çantası ve ayakkabıları etrafa saçıldı. Kaza sonrasında polis ekipleri, olay yerinde önlem alırken, H.S.’nin eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayı gören vatandaşlarla görüşmeye çalıştı. Kazayı gören iki genci şahitlik yapmaları için ikna etmeye çalışan polis ekipleri, “Allah rızası için senin yakınının başına böyle bir şey gelebilirdi. Ne görüyorsan onu soruyoruz sana” diyerek ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen, görgü tanıkları şahitlik etmekten kaçındı.
Hastaneden döndüğü öğrenilen H.S.’nin cesedi yapılan incelemenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü N.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)
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abidin 5 yıl önce

allah rızası için gördügünü söylemek güzel birşeyde devamında mahkeme sürecinde kimse allah rızası için şunu al işinden gücünden kaldın seni işten attılar diyen kimseyi çevremizde göremiyoruz nedense herşeye marul olmamak lazım. saygılarımla

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ahmet yılmaz 5 yıl önce

işiniz gücünüz para allah gözünüzü doyursun

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ahmet yılmaz 5 yıl önce

allah öyle bir büyüktürki abidin bey vurduğu zaman 7 kat altına gömer sende bu dünyada yaşıyorsun uzayda değilsin nerde ne zaman insanoğlunun başına ne geleceği belli değil tamamen kader seninde başın bişey gelirse korkma maydonoz bulamazsın marul olmuyorsa duyarsız insanlarsınız

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yalçın 5 yıl önce

Canim yengeciğim bu dünyada yüzün gülmedi iyişallah cennette yüzün güler. Allahdan rahmet sevenlerine baş sağliği diliyorum. Mekanin cennet olsun. Annene babana kavuştun.

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yalçın 5 yıl önce

Canim yengeciğim bu dünyada yüzün gülmedi iyişallah cennette yüzün güler. Allahdan rahmet sevenlerine baş sağliği diliyorum. Mekanin cennet olsun. Annene babana kavuştun.

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mücahit tunç 5 yıl önce

Yüce Rabbimden Rahmet yakınlarına Allah sabır vermesini dilerim.Mekanı cennet olsun

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sinan akkaş 5 yıl önce

Bana turgut özalım derdin bize öyle bir acı yaşattın ki yenge cenabı allah cennet bahçelerinde bir yer verir inşallah sana sen parçalandın bizide parçaladın da gittin. Böyle olmamalıydı sonun kalbimizde sin hep

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uğur yilmaz 5 yıl önce

Allahdan rahmet sevenlerine baş sağliği giliyorum mekanin cennet olsun

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