Polisler Kazayı Görenleri Şahitlik İçin İkna Edemedi

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayı gören vatandaşlarla görüşmeye çalıştı. Kazayı gören iki genci şahitlik yapmaları için ikna etmeye çalışan polis ekipleri, “Allah rızası için senin yakınının başına böyle bir şey gelebilirdi. Ne görüyorsan onu soruyoruz sana” diyerek ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen, görgü tanıkları şahitlik etmekten kaçındı.
Hastaneden döndüğü öğrenilen H.S.’nin cesedi yapılan incelemenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü N.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)
allah rızası için gördügünü söylemek güzel birşeyde devamında mahkeme sürecinde kimse allah rızası için şunu al işinden gücünden kaldın seni işten attılar diyen kimseyi çevremizde göremiyoruz nedense herşeye marul olmamak lazım. saygılarımla