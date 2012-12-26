Polisler Stresle Mücadeleyi Öğreniyor

Kayseri İl Özel İdaresi Konferans Salonu’nda verilen seminere, eğitimci Alişan Kapaklıkaya konuşmacı olarak katıldı. Kapaklıkaya, seminerin ilk bölümünde kendi çocukluk yıllarını esprili bir şekilde anlatarak, çocukluğunun yokluklar içinde geçtiğini ifade etti.

Polislerin çok stresli bir iş yaptığını kaydeden Kapaklıkaya, ‘’Bu nedenle, sizler için stresle başa çıkmak, stresi yenmek ya da stresi kontrol etmek çok önemli. Ben de sizlere bu konuda bilgileriemi aktararak yardımcı olmak istiyorum’’ dedi.

Kapaklıkaya, ‘’Bir polis arkadaşım bana, günlerce evinden ve ailesinden uzakta görev yaptığını, gece yarısı evine dönünce de uyuyan eşini ve çocuklarını rahatsız etmemek için bir kanepeye kıvrılıp yattığını, gecenin ilerleyen bir saatinde uyanan kızının sevinçle üzerine atlayıp sarıldığını, kendisinin de görevinin etkisinde kalıp kızının boğazını sıktığını anlattı. Bunun üzerine ne söylenebilir ki? Böylesine stresli görev yapan polis arkadaşlarıma gerçekten çok saygı duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Polislere, stresle mücadele, stresle başa çıkma ve stresi yönetme konularında bilgiler veren Kapaklıkaya, seminerin sonunda ise yazdığı kitaplarını imzaladı.