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Polislerden Kırmızı Işık Pususu

Kayseri’de, trafik polislerinin kırmızı ışık kontrolü yaptığı yolda bir trafik polisinin güvenlik kulübesinin arkasından kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri ekiplere bildirmesi dikkat çekti.

Polislerden Kırmızı Işık Pususu
Gültepe mahallesinde, trafik polisleri kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 166 TL para cezası kesti. Kontrolün yapıldığı yolda bir trafik polisinin güvenlik kulübesinin arkasından kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri ekiplere bildirmesi ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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