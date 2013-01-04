Emniyet Müdürü Aydın, telsiz anonsunda, Müdürlük bünyesinde görev yapan tüm personelin, araç kullanırken trafik kurallarına uymalarını istedi. Aydın anonsunda, ''Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personel, araç kullanırken vatandaşlara örnek olmak için trafik kurallarına riayet edecektir. Özellikle araç kullanan ve aracın ön koltuğunda oturan görevlilerimiz, mutlak surette emniyet kemerlerini takacaklardır'' dedi.
Polislere Emniyet Kemeri Uyarısı
Kayseri İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, telsizle anons ederek polisleri, başta emniyet kemerinin takılması olmak üzere, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
04 Ocak 2013 Cuma 13:21
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