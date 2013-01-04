Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polislere Emniyet Kemeri Uyarısı

Kayseri İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, telsizle anons ederek polisleri, başta emniyet kemerinin takılması olmak üzere, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Polislere Emniyet Kemeri Uyarısı
Emniyet Müdürü Aydın, telsiz anonsunda, Müdürlük bünyesinde görev yapan tüm personelin, araç kullanırken trafik kurallarına uymalarını istedi. Aydın anonsunda, ''Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personel, araç kullanırken vatandaşlara örnek olmak için trafik kurallarına riayet edecektir. Özellikle araç kullanan ve aracın ön koltuğunda oturan görevlilerimiz, mutlak surette emniyet kemerlerini takacaklardır'' dedi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.