Polislere Emniyet Kemeri Uyarısı

Emniyet Müdürü Aydın, telsiz anonsunda, Müdürlük bünyesinde görev yapan tüm personelin, araç kullanırken trafik kurallarına uymalarını istedi. Aydın anonsunda, ''Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personel, araç kullanırken vatandaşlara örnek olmak için trafik kurallarına riayet edecektir. Özellikle araç kullanan ve aracın ön koltuğunda oturan görevlilerimiz, mutlak surette emniyet kemerlerini takacaklardır'' dedi.