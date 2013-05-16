Edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki Recep D.'nin kullandığı 34 UVA 98 plakalı otomobil, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 31 yaşındaki Gökmen Açıkgözşehit olurken , yaralanan Recep D. ve Bünyamin Atak ((28) Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (iha)
Polislerin Bulunduğu Otomobil Şarampole Uçtu
Diyarbakır’dan görevden dönen polis memurlarının bulunduğu otomobilin Kayseri'de şarampole uçması sonucu bir polis şehit olurken , 2 kişi yaralandı.
16 Mayıs 2013 Perşembe 12:07
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