Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polislerin Bulunduğu Otomobil Şarampole Uçtu

Diyarbakır’dan görevden dönen polis memurlarının bulunduğu otomobilin Kayseri'de şarampole uçması sonucu bir polis şehit olurken , 2 kişi yaralandı.

Polislerin Bulunduğu Otomobil Şarampole Uçtu
Edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki Recep D.'nin kullandığı 34 UVA 98 plakalı otomobil, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 31 yaşındaki Gökmen Açıkgözşehit olurken , yaralanan Recep D. ve Bünyamin Atak ((28) Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.