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Polisten öğrencilere karne hediyesi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere "Karne Hediyeniz Bizden Olsun" etkinliği düzenledi.

Polisten öğrencilere karne hediyesi
Toplumsal korunmaya muhtaç, sosyal ve sportif etkinliklere ihtiyaç duyan çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik "Karne Hediyeniz Bizden Olsun" etkinliği gerçekleştirildi.
Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte, 53 öğrenci Erciyes Dağı'na götürüldü. 
Polislerle kartopu oynayan öğrenciler, kızakla kayak yapıp, kendilerine ikram edilen sucuk ekmekleri yedi.
AA
 
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