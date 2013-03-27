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Polisten Şefkat Eli

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından küçük yaşta kimsesiz ve yalnız kalmış çocuklara ‘Sıcak Yuvamızda Buluşalım’ projesiyle birlikte hayatta yalnız olmadıkları hissettirildi.

Polisten Şefkat Eli
Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, küçük yaşta kimsesiz ve yalnız kalmış çocukların ihtiyaç duydukları her anda yanlarında birilerinin olduğunu hatırlatmak amacıyla çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmada şehrin önde gelen kanaat önderleri ziyaret edilerek çocukların kendilerine rol model oluşturmalarına imkan verilmeye çalışıldı. Sıcak Yuvamızda Buluşalım isimli proje çerçevesinde Talas Erkek Yetiştirme Yurdunda koruma altında bulunan 50 çocuk ile Çocuk Şube Müdürlüğü personel eş ve çocuklarından 50 kişinin katılımlarıyla, Erciyes Dağı gezisi düzenlendi. Kızaklara binildikten sonra öğle yemeğine müteakiben, Hacılar İlçesine geçilerek gondol gezisi ile program sonlandırıldı.
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