Polisten Sokak Satıcılarına Darbe

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak aralarında uyuşturucu satan, uyuşturucu nakli yapan K.E.Ç., R.S., İ.B., F.Ö., M.Y. ve S.M. 880 Ecstasy hap, 3 adet Captagon hap ve 646 gram esrar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslara uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen S.Y. ise Sivas’ta yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 7 kişi soruşturmalarının tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alının zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. (iha)
Gözaltına alınan şahıslara uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen S.Y. ise Sivas’ta yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 7 kişi soruşturmalarının tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alının zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. (iha)