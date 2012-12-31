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Polisten Stantlı Broşürlü Uyarı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'na kurdukları stantta, vatandaşları, para ve kontör dolandırıcılığı, soba zehirlenmeleri, internet ve çocuk güvenliği, uyuşturucu, trafikte hız ve alkol konularında uyarıyor.

Polisten Stantlı Broşürlü Uyarı
Polisler, vatandaşların, dolandırıcılık mağduru olmamaları için, cep telefonlarına gelen para ya da kontör istekli çağrı ve mesajları asla dikkate almalaları gerektiğini belirtirken, bu konuyla ilgili hazırlanan broşürde de ''Polis para (kontör) istemez'' denilerek, vatandaşların bu ve benzeri durumlarda kendisinden istenenleri yapmaması ve en yakın polis merkezine başvurmaları isteniyor.
Polisler tarafından dağıtılan broşürlerde, alkollü araç kullanımının, kazaya davetiye çıkarmak anlamına geldiği ifade edilerek, ''Alkollü araç kullanmak, geliyorum diyen kazaya buyur demektir'' deniliyor. Çocukların internetin zararlarından korunmasına yönelik hazırlanan broşürde de, ''Aile-Çocuk İnternet Kullanım Sözleşmesi''ne yer veriliyor.
Emniyet yetkilileri, kurulan stant ve dağıtılan broşürlerle vatandaşların bazı art niyetli kişiler tarafından dolandırılmalarını ve zarar görmelerini önleyerek, mutlu, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarının sağlanmasını amaçladıklarını bildirdiler.
Bu arada, standı ziyaret eden vatandaşlara polisler tarafından şeker ikram edilirken, stantta bulunan deftere de vatandaşlar, polislik hizmetleriyle ilgili görüş öneri ve duygularını yazıyorlar.
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