Prof. Dr. Çakır’a sürpriz ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı´nın düzenlediği Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası’na katıldı. İkili Erciyes Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan şimdi ise Kırgız-Türk Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Hamza Çakır’a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Samimi ve sıcak bir ortamda geçen ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu.
Haber: Fatma URAL
Samimi ve sıcak bir ortamda geçen ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu.
Haber: Fatma URAL