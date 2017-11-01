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Prof. Dr. Çakır’a sürpriz ziyaret

Kayserili gazeteciler, Erciyes Üniversitesi’ne ve Kayseri’ye 15 yıl hizmet eden İletişim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır’ı halen Dekanlığını yaptığı Kırgız-Türk Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki makamında ziyaret ettiler.

Prof. Dr. Çakır’a sürpriz ziyaret
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı´nın düzenlediği Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası’na katıldı. İkili Erciyes Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan şimdi ise Kırgız-Türk Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Hamza Çakır’a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Samimi ve sıcak bir ortamda geçen ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu.
 
Haber: Fatma URAL
 
 
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