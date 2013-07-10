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Prof. Dr. M. Zeki Duman Vefat Etti

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden İslam alimi Prof.Dr. M. Zeki Duman Hoca geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

Prof. Dr. M. Zeki Duman Vefat Etti
 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı İslam alimi Prof. Dr. M. Zeki Duman Hoca geçirdiği trafik kazasında vefat etti.
Öğretim üyeleri ile yapılan bir toplantı sonrası evine giderken Üniversite lojmanları Talas yol ayrımında bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden Zeki Duman'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Duman'ın Perşembe günü Hunat Camisinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.
Prof. Dr. M. Zeki Duman, Beyan-ul Hak isimli tefsirin ve birçok eserin müellifiydi. Hocalık hayatı boyunca binlerce öğrenci yetiştirmiş olan Prof. Dr. M. Zeki Duman, Kayseri'de İlim Yayma Cemiyetinin de kurucuları arasında yer alıyordu.





M. Zeki Duman Hocanın özgeçmişi 

1952 Yılında Sivas, Şarkışla ilçesi, Gümüştepe /Yapıaltın köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. Orta öğretimin ilk bölümünü Sivas, ikinci bölümünü Kayseri İmam-Hatip Lisesinde, 1969 yılında tamamladı. Aynı yıl, Eylül ayında, hariçten fark dersleri sınavlarına katılarak Kırşehir Atatürk Lisesinden Lise Diplomasını aldı. 30 Haziran 1973 tarihinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında dört yıl Kırklareli İmam-Hatip Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1973-1974 Eğitim-Öğretim Yılında Kırklareli Atatürk Lisesinde Fransızca derslerine girdi. 13 Nisan - 31 Ekim 1975 tarihleri arasında Isparta’da Kısa Devre Askerlik görevini tamamladı. 26 Haziran 1977 tarihinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Tefsir Asistanı olarak atandı… 18. 04. 1984 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tefsir Bilim Dalında Doktor, 25. 11. 1987 tarihinde Doçent, 11. 06. 1993 tarihinde de Profesör unvanlarını aldı. Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi Yurtdışı Takip Komitesi Üyeliği ve son olarak İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. M. Zeki Duman hâlen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak ilmî ve akademik çalışmalarını sürdürmekte iken 10 Temmuz 2013 tarihinde vefat etmiştir. Duman, evli olup üç çocuk babasıydı.
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Muzaffer karadeli 5 yıl önce

Bu cok degerli islam alemi icin kendini Adamis buyuk hizmetler vermis olan bu muhterem hocamiza ALLAHtan rahmet ailesine ve tum sevenlerine bassagligi dilerim

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Ali BOZKURT 5 yıl önce

Bir süre ben de eşimle beraber tefsir derslerine katıldım . Ciddi bilgi ve yaklaşım biçimleri kazandık.Allah rahmet etsin.Ailecek üzgünüz.

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Kemal Tekden 5 yıl önce

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Zeki Hoca, tanınmasının çok ötesinde büyük bir alimdi. Onun vefatı bizler için, Türkiye için, İslam alemi için çok büyük bir kayıptır. Kendisi kurtardı, inanıyorum ki şu anda dünyayla mukayese edilemeyecek bir alemde. Biz kendimize yanalım. Allah, onu peygamberine komşu eylesin. Bizlere de sabırlar versin, onun gibi nice alimleri tanıma şerefine nail etsin.

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Cevat BAL 5 yıl önce

Allah rahmet etsin.Âlimin ölümü âlemin ölümüdür.

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cengiz kon 5 yıl önce

Değerli hocama Allah (C.C.) dan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum.Mekanı ve makamı cennet olsun.

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İBRAHİM ÖZKAN 5 yıl önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.BENİM DE TEFSİR HOCAMDI MEKANI CENNET OLSUN..

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osman özenç 5 yıl önce

alimin ölümü alemin ölümü gibidir . bu zamanda ehli sünnet çizgisinde yetişmiş ali o kadar kıymetli ki derin üzüntü içindeyiz mevle rahmet eylesin makamı cennet olsun.

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ahmet temizkan{varna-bulgaristan] 5 yıl önce

Allah rahmet etsin,makamı ali mekanı cennt, kabri pürnur olsun.

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