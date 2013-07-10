Prof. Dr. M. Zeki Duman Vefat Etti

1952 Yılında Sivas, Şarkışla ilçesi, Gümüştepe /Yapıaltın köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. Orta öğretimin ilk bölümünü Sivas, ikinci bölümünü Kayseri İmam-Hatip Lisesinde, 1969 yılında tamamladı. Aynı yıl, Eylül ayında, hariçten fark dersleri sınavlarına katılarak Kırşehir Atatürk Lisesinden Lise Diplomasını aldı. 30 Haziran 1973 tarihinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında dört yıl Kırklareli İmam-Hatip Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1973-1974 Eğitim-Öğretim Yılında Kırklareli Atatürk Lisesinde Fransızca derslerine girdi. 13 Nisan - 31 Ekim 1975 tarihleri arasında Isparta’da Kısa Devre Askerlik görevini tamamladı. 26 Haziran 1977 tarihinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Tefsir Asistanı olarak atandı… 18. 04. 1984 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tefsir Bilim Dalında Doktor, 25. 11. 1987 tarihinde Doçent, 11. 06. 1993 tarihinde de Profesör unvanlarını aldı. Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı ve

Erciyes Üniversitesi Yurtdışı Takip Komitesi Üyeliği ve son olarak İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. M. Zeki Duman hâlen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak ilmî ve akademik çalışmalarını sürdürmekte iken 10 Temmuz 2013 tarihinde vefat etmiştir. Duman, evli olup üç çocuk babasıydı.