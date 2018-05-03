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Prof. Dr. Selim Kurtoğlu’na vefa

Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile ortaklaşa düzenlenen XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu onuruna Antalya’da düzenlendi.

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu’na vefa
Tıp Dünyasının yakından tanıdığı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu onuruna yapılan kongreye ilgi büyük olurken, kongrede Diyabet Ekibi Kursu, Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu ve ilki gerçekleştirilen İskelet Genetik Hastalıkları Kursu,  geleneksel olarak ortak oturumla sonlandı. Sözel bildiriler ve poster sunumları, ÇEDD-Net çalışmalarının yer aldığı kongrede, konferans, interaktif oturumlar, karşıt görüşlerin yer aldığı oturumlar düzenlendi.
Bilimsel konular yanında Prof. Dr. Selim Kurtoğlu onuruna kemençe dinletisi sosyal program dâhilinde yapıldı.
Kongreyi düzenleyen yetkililer, “Geçtiğimiz yıl emeklilik töreni yapılan Prof. Dr. Selim Kurtoğlu onuruna düzenlenen bu kongre veda niteliğinde olmayıp bundan sonra da ondan gerek bilim gerekse de klinik anlamda destek bekleyen sonraki nesil için bir başlangıcı temsil etmektedir” diye konuştular.
Kurum Haberi
 
 
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