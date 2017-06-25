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Protokol bayramlaştı

Kayseri'de protokol üyeleri bayramlaştı.

Protokol bayramlaştı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Sergi Salonu'ndaki bayramlaşmaya, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Protokol üyeleri, bayramlaşmanın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret etti.

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