Protokolden “Gazeteciler günü” kutlamaları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak mesaj yayımladı.

Basının, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini dile getiren Vali Kamçı; “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar” dedi.

“Basın milletlerin ve devletlerin olmazsa olmazı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mesajında basının milletlerin ve devletlerin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Başkan Çelik, milletin sesi ve demokrasinin ifadesi görevini en iyi şekilde yapan Kayseri basınının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Mustafa Çelik, demokrasinin olmazsa olmazlarından olan basının toplumun bilgi edinme hakkını yerine getiren en önemli unsur olduğunu sözlerine ekledi.

“Basın demokraside etkin rol oynuyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamasında, Basının, haber alma özgürlüğünün en etkili araç olduğunu, kurumlarla bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, bilgilendirici, bilinçlendirici, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde etkin bir rol oynadığını kaydetti.

“Basın halkın sesidir”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar mesajında; basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yaptı.

Çolakbayrakdar şu ifadelere yer verdi: “Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularımla kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim.”

“En önemli mesleklerden birisi”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yayımladığı mesajında gazeteciliğin halkın haber alma ve bilgi edinme hakkına, ülkenin barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayan en önemli meslek gruplarından biri olduğunu vurguladı.



“Kalkınma sürecinde basının katkısı büyük “

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ileri demokrasiye sahip ülkelerin gelişim ve kalkınma sürecinde basının büyük bir katkısı olduğunu söyledi.

Basının demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “İleri demokrasiye sahip ülkelerin gelişim ve kalkınma sürecinde basının büyük bir katkısı vardır. Demokratik toplumlarda basın halkın gözü, kulağı ve sesidir. Gazeteciler kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlama gibi önemli bir misyona sahiptir. Toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değildir” dedi.

Hiçyılmaz’ın mesajı

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz mesajında, basının güçlü olmasının, ifade özgürlüğünün sağlanması ve kamuoyunun taleplerinin doğru yansıtılması bakımından büyük önem taşıdığını belirtti.

“Huzurun güçlenmesine katkı sağlıyor”

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Halkın haber alma ve doğru bilgi edinme hakkına, ülkenin barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayan tüm gazetecilerin 10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutlarken, 2018 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyor kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

“Fedakarlık isteyen bir meslek”

KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Kamuoyunun gözü kulağı olan basın çalışanlarını, özverili çabalarından dolayı her zaman takdir ettiklerini belirterek; “Milletimizin birlik ve beraberliğini koruyarak, istikrarını devam ettirebilmesinde en önemli katkılardan birisi de hiç şüphesiz ki basın çalışanlarınındır. Çünkü gazetecilik, fedakârlık ve emek isteyen bir meslektir” dedi.





“İfade ve düşünce özgürlüğünü güvencesi”

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, iletişim kanallarının ve araçlarının çeşitlendiği günümüzde ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla emek veren basın çalışanlarının, toplumu bilgilendirmek adına önemli bir görev üstlendiğini belirterek basının, halkın haber alma, kamuoyu oluşturma, ifade ve düşünce özgürlüğünün güvencesi olduğunu söyledi.

“Basın iletişim köprüsüdür”

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” münasebetiyle yayımladığı mesajda, şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayarak milletimize doğru ve tarafsız bilgi veren basın mensuplarına teşekkür etti.

“Basın emekçileri demokrasinin vazgeçilmezidir”

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayımlayarak, basının demokrasinin temel taşlarından olduğunu söyledi.

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