PTT'den Kaza Olmasın Kurbanı

PTT Başmüdürü İhsan Afşin, yaptığı açıklamada, “Her gün dağıtıcı arkadaşlarımız Kayseri’nin tüm cadde ve sokaklarını gezerek 10 binlerce gönderi dağıtıyor, Kayserili hemşehrilerimize sevinci ve bilgiyi taşıyorlar. Bu arada özellikle motosikletli dağıtımda az sayıda da olsa bazen üzücü yaralamalı kazalar yaşamaktayız. Çok şükür can kaybı olmadı ama yaşanan bir iki kazadan dolayı dağıtıcı arkadaşlar kurban kesmeyi ve etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı aralarında organize etmişler. Bizler de memnuniyetle buna iştirak ettik ve umarım kurban kazanın belanın define vesile olur. Allah kabul etsin” diye konuştu.