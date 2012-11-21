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Pul Sergisi Açıldı

Kayseri’de PTT Milli Pul Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Pul Sergisi Açıldı
İl Kültür ve turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Vali Şerif Yılmaz, PTT Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tural, PTT Başmüdürü İhsan Afşin, PTT çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan PTT Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tural, "Bildiğiniz gibi ilk pul 1840 yılında basıldı. Pul aslında gönderilen mektubun ödendiğine dair bir etiket. Zamanla bu etiket olmaktan çıkmış sanat eserine dönüştürülmüş. Koleksiyonculuk insanın doğasında var. Tabi koleksiyonculuk uzun zamandan beri var ama koleksiyoncuların aslında en hoşuna giden şey ellerindeki koleksiyonlarına birilerine göstermesidir. Bizlerde bugün bu açıdan koleksiyonlarımızı sergilemek istedik. Biraz sonra açılışını yapacağımız sergide değeri paha biçilemez koleksiyonlar var. Bu açıdan çok önemli.” diye konuştu.
Vali Şerif Yılmaz ise, “İlimiz adına farklı bir etkinlik kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada insanların kendilerine hobiler edinerek hayatını dizayn etmesi çok önemli. Bu açıdan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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