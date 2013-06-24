Ramazan Hurmaları Tezgaha Çıktı

Ramazan sofralarının vazgeçilmez yiyeceği hurma, tezgahlarda 5 ila 50 TL arasında alıcı buluyor. Ramazan ayı öncesinde tezgahlardaki yerini alan hurmanın, her keseye uygun satışı yapılıyor. Ramazan ayında daha fazla tüketilen hurmanın fiyatı kalitesine göre değişiyor.

Hurmanın ramazan ayının ilk gününde daha fazla satılacağını ifade eden Fevzi Mercan, “Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hurma tezgahlardaki yerini aldı. Ramazanın ilk gününde hurma satışı da artar. Hurma iftarlı ve sevabı olduğu için müşterilerimiz alıyor ve dolaplarına koyuyorlar. Zemzem de ramazan ayının vazgeçilmezidir. Onun satışına da başladık. Hurma fiyatları 5 liradan başlıyor 50 liraya kadar hurma çeşitleri var” ifadelerinde bulundu.