Ramazan sokağı için çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan yeni nesil toplu taşım araçlarının tanıtım töreninin ardından Ramazan Sokağı’nın kurulduğu Kurşunlu Otoparkı’na geçti. Yol üzerindeki çiçekçileri ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, tek tek tüm esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Çiçekçi esnafı da Başkan Çelik’e yoğunluğu nedeniyle kolaylıklar diledi ve çiçek takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Çiçekçiler Sokağı’nın ardından Kurşunlu Parkı’nda bulunan Çınaraltı Cafe’yi ziyaret ederek burada oturan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çelik, vatandaşlara da çiçek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra Kurşunlu Otoparkı’nda çalışmaları devam eden Ramazan Sokağı’na geçti. Çalışmaların son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, bürokratlardan bilgiler aldı.

İHA



