Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ramazan Sokağı on binleri ağırladı

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı, hafta sonu yine en yoğun günlerinden birisini yaşadı. Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası başlayan etkinliklerine bu kez Hüseyin ve Yusuf Goncagül katıldı.

Ramazan Sokağı on binleri ağırladı
Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Sokağı, Kayserililerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu çok daha fazla yoğunluk yaşayan Ramazan Sokağı yine on binleri ağırladı. Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası başlayan etkinliklerine ise Hüseyin ve Yusuf Goncagül katıldı. 
Yusuf Goncagül ilahiler ve ezgiler seslendirdi. İlahilere bir semazen de eşlik etti. Hüseyin Goncagül ise Ramazan ve nimetlerine ilişkin izleyicilerle sohbet etti. 
Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yusuf Yerli, Hüseyin ve Yusuf Goncagül’e çiçek vererek teşekkür etti. Yerli ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin çıkardığı Düşünen Şehir ve Şehir Kültür Sanat Dergileri’ni hediye etti. 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.