Ramazan’da kalp sağlığınıza dikkat edin! LIV Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Özkara, kalp sağlığına önem verenlerin Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenlere değindi.

Kalp hastası olan kişilerin oruç tutması konusunda mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini ifade eden Özkara; ‘’ Uzun süreli açlık ve iftarda birden aşırı yemek yemeyle birlikte vücudun metabolik dengesi bozulmakta ve kısa sürede hızlı kilo artışlarına neden olmaktadır. Sonuç olarak kalp krizi riskleri artmaktadır. Düzenli ilaç kullanması gereken bu hastalar ilaç saatlerini iftar ve sahura göre ayarlayabilirler ancak, günde üç öğün ilaç kullanması gereken hastaların tedavilerini aksatmamaları adına oruç tutmaları doğru olmayacaktır. Yine yaklaşık 15-16 saatlik açlık ve susuzluk esnasında kullandıkları tansiyon ilaçlarının etkileri artabilir ve gün içinde ani tansiyon düşmeleri ve buna bağlı kalp krizlerinin tetiklendiği durumlar ortaya çıkabilir. İdrar söktürücü ilaç kullanması gereken hastaların aşırı miktarda sıvı kaybı nedeniyle tansiyon düşmesi ile beraber istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle idrar söktürücü ilaç kullanması gereken hastaların oruç tutmaları doğru olmayacaktır.

Daha önceden kalp ameliyatı olmuş ya da stent takılmış hastalar kontrolden geçtikten sonra ilaç saatleri doktorları tarafından ayarlanmak kaydıyla oruç tutabilirler. Ancak bu kararı mutlaka hekime danışarak almak doğru olacaktır. Kalp damar hastalığı olduğu bilinen kişilerin büyük bir kısmında diyabet eşlik eden hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyabeti olan kişilerin bu kadar uzun süre aç kalmaları doğru olmayacaktır. Kan şeker değerleri kontrol altında olsa bile iftarda birden aşırı miktarda yemek yemek kan şekerini de ani yükselmelere ve vücudun metabolik dengesinin bozulmasına neden olacaktır. Oruç tutacak kalp hastalarının mutlaka ilaçlarını aksatmadan kullanmaları ve iftarda aşırı yağlı yemek yemekten kaçınmaları gereklidir. İftarda hızlı ve aşırı miktarda yemek yememek de oldukça önemlidir. Boş midenin hızla doldurulmasıyla berber vücutta tüm denge bozulabilmekte ve ayrıca midenin ani gerilmesi ile beraber kalbe baskı yaparak yeterli miktarda kanın kalbe gitmemesi nedeniyle kalp krizleri görülebilmektedir’’ dedi.

Kurum Haberi



